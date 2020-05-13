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Юран назвал возобновление сезона в РПЛ игрой на износ
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Наставник ФК «Химки» Сергей Юран отреагировал на возможное возобноволение сезона в РПЛ на фоне пандемии коронавируса, передает «RТ на русcком». По его словам, перед рестартом футболистам нужен месяц на восстановление формы. Кроме того, Юран видит серьезные проблемы в возобновлении сезона.В источнике
С чего всё начиналось
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Юран: возобновление сезона РПЛ — неоправданный риск для футболистов

Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России по футболу сезона-2019/20.
RT на русском 02:00
Подробнее о событии
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Юран: В РПЛ сложилась безвыходная ситуация, чемпионат стоит завершить

LiveSport.ru 11:40
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Юран: «Возобновление сезона - неоправданный риск для футболистов»

Евро-футбол.ру 06:47
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«Это неоправданный риск для футболистов». Юран - о возобновлении РПЛ

Футбол России 06:44
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