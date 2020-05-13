Юран назвал возобновление сезона в РПЛ игрой на износ
Наставник ФК «Химки» Сергей Юран отреагировал на возможное возобноволение сезона в РПЛ на фоне пандемии коронавируса, передает «RТ на русcком». По его словам, перед рестартом футболистам нужен месяц на восстановление формы. Кроме того, Юран видит серьезные проблемы в возобновлении сезона.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран поделился мнением о возможном возобновлении чемпионата России по футболу сезона-2019/20.