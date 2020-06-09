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Юран недоволен, что «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Спорт день за днем
  • Городовой0:45
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Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран остался недоволен решением РФС по поводу того, чтобы провести полуфинальный матч Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом" в Санкт-Петербурге .В источнике
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С чего всё начиналось
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«Зенит» — тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова поставить на матч...» Федун — о полуфинале Кубка в Питере

Президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение Исполкома РФС провести полуфинал Олимп-Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Спорт-Экспресс 9 июня в 06:45
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Юран прокомментировал решение РФС провести полуфинал РФ в Петербурге

Петербургский дневник 10 июня в 23:55
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