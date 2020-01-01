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Юран заявил, что никто его не вызывал в РФС
Sports.ru
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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию о вызове в РФС.В источнике
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Юран заявил, что никто его не вызывал в РФС

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Сергей Юран: Не считаю, что РФС должен как-то разбирать мои слова в адрес «Спартака»

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Сергей Юран: почему РФС должен вызывать меня из-за слов о «Спартаке»? Что за бред?

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