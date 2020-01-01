Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей
2 млн рублей Юран потребовал за моральный ущерб. Кроме того, по нашим данным, 2,5 млн рублей Юран потребовал за выход «Химок» в финал Кубка России – это 25% от общей премии в размере 10 млн рублей на всю команду.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба. 10 млн рублей Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал еще чуть менее трех лет. 2 млн рублей Юран потребовал за моральный ущерб.