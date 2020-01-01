Юран отказался от претензий к «Химкам» за 14,5 млн рублей

2 млн рублей Юран потребовал за моральный ущерб. Кроме того, по нашим данным, 2,5 млн рублей Юран потребовал за выход «Химок» в финал Кубка России – это 25% от общей премии в размере 10 млн рублей на всю команду.