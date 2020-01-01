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Юран заявил, что никто его не вызывал в РФС
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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал информацию о вызове в РФС.В источнике
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В РФС рассказали, зачем вызывали Юрана на разговор

Sport.ru 12:29
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РФС: Юран заявил, что готов явиться по повестке с адвокатом

Футбол России 11:59
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РФС: «Приглашали Юрана, чтобы узнать о выходе „Химок“ в РПЛ. Он сказал, что готов явиться по повестке с адвокатом»

Sports.ru 10:46
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