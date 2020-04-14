Главный тренер "Химок" Сергей Юран поделился мнением по поводу слов экс-футболиста Александра Алиева про Крым.В источнике
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Если ты футболист и рассуждаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, важнее всего сейчас — вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, россиянам, итальянцам, чтобы везде люди не умирали.
Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал высказывание бывшего полузащитника киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Александра Алиева, который ранее поделился мнением о государственной принадлежности Крыма.