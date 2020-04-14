Юран прокомментировал слова Алиева про Крым

Если ты футболист и рассуждаешь о политике, надо делать поправку на голову. Повторюсь, важнее всего сейчас — вакцина и жизни людей. Давайте мы объединимся и поможем украинцам, россиянам, итальянцам, чтобы везде люди не умирали.