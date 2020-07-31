Юран сообщил о своём увольнении из «Химок»
Российский специалист Сергей Юран сообщил о своём увольнении с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».В источнике Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъ13:08
С чего всё начиналось
Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.