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Юран сообщил о своём увольнении из «Химок»
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Российский специалист Сергей Юран сообщил о своём увольнении с поста главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки».В источнике
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Александр Зайцев
спортсмен
Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъ13:08
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Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
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Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок»

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Гендиректор «Химок»: «После успехов в Кубке России Юран попросил довольно большого увеличения личного контракта»

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«Хочу позвонить Федуну и спросить, что за беспредел?» Юран – после увольнения из «Химок»

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