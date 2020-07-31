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Юран назвал беспределом ситуацию с его увольнением из «Химок»
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51-летний Юран возглавил «Химки» в январе. Под его руководством команда вышла в РПЛ со второго места в ФНЛ и дошла до финала Кубка России. Ранее гендиректор «Химок» заявил, что не получал из «Спартака» указаний по Юрану.В источнике
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Александр Зайцев
спортсмен
Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08
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Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
Чемпионат вчера в 12:58
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«Спартак» уволил Юрана из «Химок», Косторная ушла от Тутберидзе, суд перенес дело Кокорина и Мамаева

Советский спорт 00:25
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Новая порция абсурда из Химок: Юрана уволили, тот обвиняет Газизова. Гендиры «Спартака» и «Химок» отрицают сговор

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СМИ назвали основного кандидата на пост главного тренера «Химок»

Sport24.ru вчера в 14:29 
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