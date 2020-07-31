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Юран раскрыл причину своего увольнения из «Химок»
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран в пятницу, 31 июля, в интервью «СЭ» подтвердил информацию о своем уходе из клуба. Свое решение он объяснил полученными руководством подмосковного клуба указаниями от «Спартака».В источнике
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Александр Зайцев
спортсмен
Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08
С чего всё начиналось
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Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

«Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист. По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда также сыграла в финале Кубка России, где уступила "Зениту" (0:1).
Чемпионат вчера в 12:58
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«Спартак» уволил Юрана из «Химок», Косторная ушла от Тутберидзе, суд перенес дело Кокорина и Мамаева

Советский спорт 00:25
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Сергей Юран увидел в своем увольнении из «Химок» руку «Спартака»

Вести.Ru вчера в 16:22
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Новая порция абсурда из Химок: Юрана уволили, тот обвиняет Газизова. Гендиры «Спартака» и «Химок» отрицают сговор

Матч ТВ вчера в 16:34
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