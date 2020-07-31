Юран раскрыл причину своего увольнения из «Химок»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран в пятницу, 31 июля, в интервью «СЭ» подтвердил информацию о своем уходе из клуба. Свое решение он объяснил полученными руководством подмосковного клуба указаниями от «Спартака».В источнике Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08
С чего всё начиналось
«Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист. По итогам сезона-2019/2020 «Химки» вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда также сыграла в финале Кубка России, где уступила "Зениту" (0:1).