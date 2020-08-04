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Газета.RuГазета.Ru
Юран приглашен в РФС для разъяснения скандальных заявлений
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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран приглашен в Российский футбольный союз (РФС) из-за его скандального заявления, сообщает Sport24.В источнике
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РФС пригласил Юрана на беседу по поводу его скандальных высказываний

Советский спорт 07:54
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РФС обратил внимание на скандальные заявления Юрана

Sportbox.RU 07:33
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РФС обратил внимание на скандальные заявления Юрана

Матч ТВ 07:33
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