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Юран рассказал, где окажется «Спартак» по итогам сезона
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Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран сомневается, что в нынешнем сезоне "Спартак" поборется за золотые медали РПЛ.В источнике
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Юран рассказал, где окажется «Спартак» по итогам сезона

Sport.ru 16:59
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Юран: 4-5 место — вот реальная цель «Спартака» в этом сезоне

Футбол России 13:13
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Юран сомневается в способности «Спартака» побороться за медали РПЛ

RT на русском 13:11
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