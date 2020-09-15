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Юран сомневается в способности «Спартака» побороться за медали РПЛ
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран оценил перспективы московского «Спартака» и ЦСКА в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).В источнике
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Юран сомневается в способности «Спартака» побороться за медали РПЛ

CT news 14:49
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Юран: 4-5 место — вот реальная цель «Спартака» в этом сезоне

Футбол России 13:13
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Юран сомневается в способности «Спартака» побороться за медали РПЛ

RT на русском 13:11
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