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Юран уволен из «Химок» из-за «Спартака»
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Тренер Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок». Эту информацию он подтвердил, сказав, что причина увольнения пришло от «Спартака». По словам Юрана, на разговор его пригласил гендиректор клуба Зайцев, спросив, на каких условиях будет расторгать контракт.В источнике
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С чего всё начиналось
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Газизов отреагировал на слова Юрана об увольнении из-за указания «Спартака»

Сергей Юран ранее подтвердил информацию об увольнении с поста главного тренера «Химок». «Указание пришло от «Спартака», именно от Шамиля Газизова», — заявил специалист.
Чемпионат 31 июля в 12:58
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Триллер в «Химках» всего за сутки: Юран уволен и винит «Спартак», игроки и фанаты защищают тренера

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