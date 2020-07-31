Юран уволен из «Химок» из-за «Спартака»

Тренер Сергей Юран отправлен в отставку с поста главного тренера подмосковных «Химок». Эту информацию он подтвердил, сказав, что причина увольнения пришло от «Спартака». По словам Юрана, на разговор его пригласил гендиректор клуба Зайцев, спросив, на каких условиях будет расторгать контракт.