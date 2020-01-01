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Юран вспомнил, как по улицам Порту пронесли чучело «Бенфики»
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Оказалось, что они несли чучело «Бенфики». Так они хоронили «Бенфику», потому что стали чемпионами.В источнике
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Юран вспомнил, как по улицам Порту пронесли чучело «Бенфики»

RT на русском 10:09
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Юран: когда мы стали чемпионами с «Порту», фанаты хоронили чучело «Бенфики»

Чемпионат 08:30
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