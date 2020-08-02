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Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»
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Рассказывают, что от «Уфы» будет шесть очков, которая подложится под «Спартак» и столько же от «Химок».В источнике
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Мурзагулов - о словах Юрана: «Уфа» никому не дарила очков

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Юран в частном разговоре поведал, что отказался «ложиться под «Спартак», а «Уфа» и «Химки» будут. Газизов реагировать не собирается

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