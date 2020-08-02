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Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут подкладываться под «Спартак»
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Экс-тренер "Химок" Сергей Юран в разговоре с пранкером рассказал о связи клуба со "Спартаком".В источнике
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«Спартак» - Зенит» – уже 12:6. Федун с Газизовым пошли в наступление на «Газпром»

Советский спорт 12:05
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Газизов про слова Юрана о 12 очках «Спартаку» от «Уфы» и «Химок»: «Пусть РФС разбирается»

Sports.ru 11:18
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Юран в частном разговоре поведал, что отказался «ложиться под «Спартак», а «Уфа» и «Химки» будут. Газизов реагировать не собирается

Спорт уик-энд 09:15
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