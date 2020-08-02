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Юран заявил, что «Химки» и «Уфа» будут «подкладываться» под «Спартак»
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Sport24.ru
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
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Рассказывают, что от «Уфы» будет шесть очков, которая подложится под «Спартак» и столько же от «Химок».В источнике
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Подробнее о событии
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Юран в частном разговоре поведал, что отказался «ложиться под «Спартак», а «Уфа» и «Химки» будут. Газизов реагировать не собирается

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Юран: ходят разговоры, что «Уфа» и «Химки» будут подкладываться под «Спартак»

Metaratings 09:13
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Юран о «Спартаке»: «Из „Уфы“ и „Химок“ будет 12 очков. Газизов пришел, и ему надо доказать Федуну, что это правильное решение»

Sports.ru 09:10
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