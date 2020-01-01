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Клопп рассказал, почему Коутиньо перешел в «Барселону»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • UA-Футбол
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий трансферу Филиппе Коутиньо в каталонский клуб, — сообщается в подкасте Pure Football.В источнике
Подробнее о событии
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«Барселона» готова продать Коутиньо за € 90 млн

Чемпионат 02:22
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Юрген Клопп: «Было трудно решиться на продажу Коутинью»

Матч ТВ вчера в 20:03
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Клопп рассказал, почему Коутиньо перешел в «Барселону»

Footbnews.ru вчера в 14:04
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