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Клопп прокомментировал поражение от «Атлетико»
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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о поражении от "Атлетико" (0:1) в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.В источнике
Подробнее о событии
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Клопп объяснил замену Мане в перерыве опасениями симуляций со стороны игроков «Атлетико»

Sport24.ru 01:28 
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Клопп: уже через 30 минут три игрока «Атлетико» были на газоне, я не знаю зачем

Чемпионат вчера в 18:02
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Клопп: «Впереди второй тайм на стадионе „Ливерпуля“»

Sport.ru вчера в 17:59
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