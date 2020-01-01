Юрген Клопп: «„Уотфорд“ сделал то, что хотел»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в матче против "Уотфорда" (0:3) в 28-м туре АПЛ. "Уотфорд" сделал то, что хотел.