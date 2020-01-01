Юрген Клопп: «Если проигрываешь, сделай это достойно»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Уотфорда» (0:3) в матче 28-го тура чемпионата Англии. «Красные» прервали серии из 44 игр без поражений и 18 побед.В источнике Они сделали именно то, что хотели, а мы – нет. Так работает футбол. Нужно принять это. Все это не случайно, а доказательство того, что мы были недостаточно хороши. Это всегда очень сложно. Если ты выигрываешь – хорошо. Если проигрываешь – делай это правильно и делай это как человек.
Спорт-Экспресс вчера в 15:38