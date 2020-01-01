Юрген Клопп Немецкий футбольный тренер

Они сделали именно то, что хотели, а мы – нет. Так работает футбол. Нужно принять это. Все это не случайно, а доказательство того, что мы были недостаточно хороши. Это всегда очень сложно. Если ты выигрываешь – хорошо. Если проигрываешь – делай это правильно и делай это как человек.