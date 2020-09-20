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Юрген Клопп: «Трансферная активность показывает амбиции „Челси“»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • ua.Tribuna.com
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
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Трансферная активность показывает их амбиции, и если они финишировали четвертыми в прошлом сезоне, у них остается только одно направление.В источнике
Подробнее о событии
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Клопп: «Трансферная активность доказывает амбиции „Челси“»

Sport24.ru 05:04 
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Юрген Клопп: «Трансферная активность показывает амбиции „Челси“»

Sports.ru 04:17
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Клопп оценил трансферную кампанию «Челси» перед стартом сезона

Газета.Ru 04:55
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