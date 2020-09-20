НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентябряЧетыре игрока «Челси» пропустят матч с «Ливерпулем»Тимо Вернер подтвердил, что он вёл переговоры с другим английским клубом перед переходом в «Челси»Ставка на поединок Челси - Ливерпуль 20 Сентября 2020 года от Рэпера СяваПрогноз на поединок Челси - Ливерпуль 20 Сентября 2020 года от Александра КуряковаГлавное«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛДзюба прокомментировал споры вокруг его гола в матче с «Уралом»Чимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде бояСтанислав Черчесов заявил, что не общался с ОндуаУфа — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Sports.ruЮрген Клопп: «Трансферная активность показывает амбиции „Челси“»FootballHD6FootballHDГазета.Ruua.Tribuna.comSports.ruSoccernews.ruЕвро-футбол.руТрансферная активность показывает их амбиции, и если они финишировали четвертыми в прошлом сезоне, у них остается только одно направление.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Клопп: «Трансферная активность доказывает амбиции „Челси“»Sport24.ru 05:04 Юрген Клопп: «Трансферная активность показывает амбиции „Челси“»Sports.ru 04:17Клопп оценил трансферную кампанию «Челси» перед стартом сезонаГазета.Ru 04:55рекламаЕщё по теме«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентябряЧетыре игрока «Челси» пропустят матч с «Ливерпулем»Тимо Вернер подтвердил, что он вёл переговоры с другим английским клубом перед переходом в «Челси»Ставка на поединок Челси - Ливерпуль 20 Сентября 2020 года от Рэпера СяваПрогноз на поединок Челси - Ливерпуль 20 Сентября 2020 года от Александра КуряковаГлавное«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала плей-офф НХЛДзюба прокомментировал споры вокруг его гола в матче с «Уралом»Чимаев нокаутировал Мершарта на 17-й секунде бояСтанислав Черчесов заявил, что не общался с ОндуаУфа — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)Новости