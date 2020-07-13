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Bild: Клопп может возглавить сборную Германии
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может в будущем возглавить сборную Германии по футболу. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем аккаунте в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
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Bild: Клопп может возглавить сборную Германии

Матч ТВ 03:46
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Bild: Клопп может возглавить сборную Германии

Sportbox.RU 03:46
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Клопп хочет возглавить сборную Германии

Sport24.ru 03:34 
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