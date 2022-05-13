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Юрген Клопп считает, что УЕФА должен отказаться от Лиги наций

Юрген Клопп считает, что УЕФА должен отказаться от Лиги наций.
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Турнир проводится раз в два года и даёт национальным командам дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата мира и Европы.
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На групповом этапе выступят 36 команд, каждый клуб проведет минимум по 8 матчей перед выходом в плей-офф.
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Лига наций была основана УЕФА в 2018 году.
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