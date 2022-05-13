Sports.ruЮрген Клопп считает, что УЕФА должен отказаться от Лиги нацийЮрген Клопп считает, что УЕФА должен отказаться от Лиги наций.Sports.ruТурнир проводится раз в два года и даёт национальным командам дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата мира и Европы.ЧемпионатНа групповом этапе выступят 36 команд, каждый клуб проведет минимум по 8 матчей перед выходом в плей-офф.Sport24.ruЛига наций была основана УЕФА в 2018 году.Sport.ruЧитать далееСвернутьVprognoze.ruSmotrim.ruМатч ТВPROСПОРТ КазахстанSport24.ruFootballHDЕвро-футбол.руПодробнее о событииКлопп: «Лига Наций – нелепый турнир»Soccer.ruвчера в 13:14Клопп: «Лига наций – одна из самых нелепых идей в мировом футболе»Бомбардир.рувчера в 09:30Клопп назвал Лигу Наций смехотворной и призвал УЕФА ликвидировать турнирBetOnвчера в 09:00Клопп призвал УЕФА отказаться от Лиги нацийСпорт-Экспрессвчера в 08:39Клопп раскритиковал УЕФА и прошёлся по Лиге нацийЕвро-футбол.рувчера в 08:26Клопп — о новом формате еврокубков: «Больше матчей — это всегда плохо. Я предпочел бы отказ УЕФА от Лиги наций»Sport24.ruвчера в 08:16Юрген Клопп считает, что УЕФА должен отказаться от Лиги нацийSports.ruвчера в 08:31Показать ещёОценить1