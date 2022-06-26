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Юри Альберто может перейти из «Зенита» в «Вест Хэм»

Нападающий «Зенита» Юри Альберто может продолжить карьеру в Англии.
Soccer.ru
Лондонский клуб постарается обойти в борьбе за 21-летнего игрока «Коринтианс», который уже почти договорился о сделке.
Спорт-Экспресс
Контракт Юри с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.
Чемпионат
В прошедшем сезоне Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
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