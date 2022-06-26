Soccer.ruЮри Альберто может перейти из «Зенита» в «Вест Хэм»Нападающий «Зенита» Юри Альберто может продолжить карьеру в Англии.Soccer.ruЛондонский клуб постарается обойти в борьбе за 21-летнего игрока «Коринтианс», который уже почти договорился о сделке.Спорт-ЭкспрессКонтракт Юри с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.ЧемпионатВ прошедшем сезоне Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьSport24.ruSports.ruФутбол РоссииBetassistMetaratingsSoccer.ruГазета.RuБомбардир.руПодробнее о событии«Вест Хэм» включился в гонку за зенитовца АлбертоБомбардир.ру17:38«Вест Хэм» может подписать нападающего «Зенита» Юри АлбертоЧемпионат17:25Юри Альберто может перейти из «Зенита» в «Вест Хэм»Soccer.ru17:00«Вест Хэм» хочет подписать нападающего «Зенита» Юри АлбертоSport24.ruвчера в 16:46«Вест Хэм» претендует на Юри АлбертоСпорт день за днемвчера в 16:45«Вест Хэм» намерен приобрести Юри АлбертоMetaratingsвчера в 16:43Источник: «Вест Хэм» претендует на нападающего «Зенита» Юри АлбертоСпорт-Экспрессвчера в 16:12Показать ещёОценить1