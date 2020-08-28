Ганус покидает пост гендиректора РУСАДА
Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решило уволить генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин. Исполнять обязанности гендиректора РУСАДА будет юрист организации Михаил Буханов.В источнике Чтобы обеспечить непрерывную операционную деятельность и исправить нарушения, допущенные предыдущим руководством, организация выберет нового гендиректора на конкурсной основе не позднее чем через шесть месяцев с сегодняшней даты.RT на русском07:43