Ганус покидает пост гендиректора РУСАДА

Станислав Поздняков фехтовальщик

Чтобы обеспечить непрерывную операционную деятельность и исправить нарушения, допущенные предыдущим руководством, организация выберет нового гендиректора на конкурсной основе не позднее чем через шесть месяцев с сегодняшней даты.

RT на русском

07:43