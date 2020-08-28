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Генерального директора РУСАДА Гануса уволили из организации
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Генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса уволили из организации, передает РИА "Новости" со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина. Данное решение было принято общим собранием учредителей РУСАДА.В источнике
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С чего всё начиналось
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Учредители РУСАДА уволили Гануса из-за финансовых нарушений

Юрий Ганус покидает пост генерального директора Российского антидопингового агентства, сообщил РИА Новости президент Паралимпийского комитета Владимир Лукин. Такое решение учредители РУСАДА единогласно приняли на общем собрании, согласившись с рекомендациями наблюдательного совета организации.
РИА Новости 07:07
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