Генерального директора РУСАДА Гануса уволили из организации

Генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса уволили из организации, передает РИА "Новости" со ссылкой на президента Паралимпийского комитета России Владимира Лукина. Данное решение было принято общим собранием учредителей РУСАДА.