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Юрий Гаврилов: «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов назвал команду, которая сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.
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Если «Динамо» будет способно бороться, как в прошлом сезоне — если укрепятся — то могут и создать конкуренцию «Зениту», — приводит слова Гаврилова «Чемпионат».
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Московское «Динамо» и «Локомотив» не сумели выявить победителя в товарищеском матче, который завершился со счетом 3:3. Примечательно, что футболисты «Динамо» проигрывали со счетом 0:3 до 69-й минуты встречи.
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Сейчас рано говорить о конкурентах «Зенита», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Чемпионат
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Юрий Гаврилов: «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ
Плеймейкер17:14
Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что «Зенит» будет бороться с «Динамо» за чемпионство в сезоне-2022/23
Евро-футбол.рувчера в 14:57
Гаврилов назвал команду, которая сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ
Чемпионатвчера в 14:20
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