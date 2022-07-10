ПлеймейкерЮрий Гаврилов: «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛБывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов назвал команду, которая сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ.ПлеймейкерЕсли «Динамо» будет способно бороться, как в прошлом сезоне — если укрепятся — то могут и создать конкуренцию «Зениту», — приводит слова Гаврилова «Чемпионат».ПлеймейкерМосковское «Динамо» и «Локомотив» не сумели выявить победителя в товарищеском матче, который завершился со счетом 3:3. Примечательно, что футболисты «Динамо» проигрывали со счетом 0:3 до 69-й минуты встречи.ПлеймейкерСейчас рано говорить о конкурентах «Зенита», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.ЧемпионатЧитать далееСвернутьBetOnПлеймейкерЕвро-футбол.руПодробнее о событииЮрий Гаврилов: «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛПлеймейкер17:14Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что «Зенит» будет бороться с «Динамо» за чемпионство в сезоне-2022/23Евро-футбол.рувчера в 14:57Гаврилов назвал команду, которая сможет конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛЧемпионатвчера в 14:20Показать все источникиОценить