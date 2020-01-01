НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДату возобновления чемпионата России по футболу перенеслиЗахаряк может стать главным тренером «Краснодара»В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуИльзат Ахметов выбыл до конца сезонаЧемпионатЮрий Никифоров: четыре следователя устроили мне перекрёстный допросГЛАС.RU3ГЛАС.RUФутбол РоссииRT на русскомБывший защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров объяснил, почему в конце 1990-х годов приостановил выступления за сборную России.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Экс-игрок сборной России рассказал, как он оказался у следователей после ухода из «Спартака»Футбол России 07:46Экс-футболист «Спартака» Никифоров рассказал о своих проблемах с налогами в конце 1990-хRT на русском 07:28Никифоров объяснил, почему приостановил выступления за сборную РоссииГЛАС.RU 07:21рекламаГлавноеДату возобновления чемпионата России по футболу перенеслиЗахаряк может стать главным тренером «Краснодара»В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по ЛаринуИльзат Ахметов выбыл до конца сезонаНовости