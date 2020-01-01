Юрий Никифоров: четыре следователя устроили мне перекрёстный допрос

Бывший защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров объяснил, почему в конце 1990-х годов приостановил выступления за сборную России.