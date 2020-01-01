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Юрий Никифоров: четыре следователя устроили мне перекрёстный допрос
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Бывший защитник «Спартака», хихонского «Спортинга» и ПСВ Юрий Никифоров объяснил, почему в конце 1990-х годов приостановил выступления за сборную России.В источнике
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Экс-игрок сборной России рассказал, как он оказался у следователей после ухода из «Спартака»

Футбол России 07:46
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Экс-футболист «Спартака» Никифоров рассказал о своих проблемах с налогами в конце 1990-х

RT на русском 07:28
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Никифоров объяснил, почему приостановил выступления за сборную России

ГЛАС.RU 07:21
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