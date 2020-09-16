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Юрий Семин: «Ловрен быстрее Ивановича, у него лучше первая передача»
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высоко оценил игру защитника «Зенита» Деяна Ловрена и сравнил его с Браниславом Ивановичем.В источнике
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Экс-тренер «Локомотива» сравнил защитника «Зенита» Ловрена с Ивановичем

Невские Новости 01:16
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Семин рассказал, в чем Ловрен превосходит Ивановича

Нева Спорт вчера в 13:35
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Семин рассказал, в чем Ловрен лучше Ивановича

Sport24.ru вчера в 13:26 
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