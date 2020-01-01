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Сёмин: «В вопросе нового договора зарплата не имела для меня значения»
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73-летний специалист признал, что размер зарплаты по условиям потенциального нового контракта с «Локомотивом» его мало интересовал.В источнике
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Семин: «Сумма моего завершившегося контракта меньше, чем станут в совокупности зарабатывать серб и два его помощника»

BetOn 03:54
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Сёмин: «Сумма моего контракта меньше, чем в совокупности заработают Николич с помощниками»

Sport.ru 02:44
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«Сумма моего контракта меньше, чем в совокупности заработают Николич с помощниками». Семин — о новом тренере «Локомотива»

Спорт-Экспресс вчера в 23:30
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