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Юрий Семин: Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось
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Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.В источнике
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Юрий Семин: Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось

Bookmaker-ratings.ru 14:50
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Сёмин выразил сожаление, что не удалось подписать форварда «Хэнаня»

Metaratings 08:50
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Семин рассказал, почему «Локомотив» не смог купить камерунского нападающего

Soccernews.ru 07:45
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