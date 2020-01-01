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Сёмин выразил сожаление, что не удалось подписать форварда «Хэнаня»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
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  • Soccernews.ru
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что действительно интересовался форвардом «Хэнаня» Кристианом Бассогогом.В источнике
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Сёмин выразил сожаление, что не удалось подписать форварда «Хэнаня»

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