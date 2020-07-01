Юрий Семин может возглавить «Арсенал»
Президент «Арсенала» из Тулы Гурам Аджоев обговорил с Юрием Семиным возможность его работы в клубе в качестве главного тренера, пишет «Чемпионат». По информации издания, руководство команды хочет видеть у себя известного специалиста в следующем сезоне.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев около 10 дней назад звонил бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера туляков в следующем сезоне.
Тульские новости вчера в 13:50