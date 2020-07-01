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Юрий Семин может возглавить «Арсенал»
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Президент «Арсенала» из Тулы Гурам Аджоев обговорил с Юрием Семиным возможность его работы в клубе в качестве главного тренера, пишет «Чемпионат». По информации издания, руководство команды хочет видеть у себя известного специалиста в следующем сезоне.В источнике
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С чего всё начиналось
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Аджоев обсудил с Сёминым возможное назначение на пост тренера тульского «Арсенала»

Как стало известно «Чемпионату», руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев около 10 дней назад звонил бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера туляков в следующем сезоне.
Чемпионат вчера в 12:33
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Сергей Егоров: «Семина в Туле пока не рассматривают, за него никто не просит»

Sports.ru вчера в 16:12
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Семин: «Не хочу даже комментировать слухи о том, что я могу возглавить тульский „Арсенал“»

Sport24.ru вчера в 14:10 
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СМИ уже нашли тульскому «Арсеналу» нового тренера

Тульские новости вчера в 13:50
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