Юрий Семин может возглавить «Арсенал»

Президент «Арсенала» из Тулы Гурам Аджоев обговорил с Юрием Семиным возможность его работы в клубе в качестве главного тренера, пишет «Чемпионат». По информации издания, руководство команды хочет видеть у себя известного специалиста в следующем сезоне.