НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вести.RuВести.Ru
Юрий Семин может возглавить «Урал» после отставки Парфенова
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Metaratings
  • Спорт день за днем
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Soccer.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассматривается в качестве потенциального наставника екатеринбургского "Урала". Накануне клуб покинул Дмитрий Парфенов. Как сообщает Metaratings, в скором времени руководство "Урала" готово провести предварительные переговоры с 73-летним тренером.В источнике
1
Григорий Иванов
российский футболист
Надеемся, что у нас будут работать более молодые тренеры. Я ни в коем случае не принижаю достоинств Семина. Но лично я не хотел бы, чтобы Юрий Палыч тренировал нас сейчас.Все про Спорт рувчера в 13:29
С чего всё начиналось
alt

Семин может стать новым главным тренером «Урала»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов ушел в отставку после поражения в полуфинальном матче Кубка России с «Химками» (1:3).
Metaratings вчера в 10:10
Подробнее о событии
alt

В «Урале» приняли отставку Парфенова и не будут приглашать легендарного тренера

BetOn вчера в 11:46
alt

Сёмин может возглавить «Урал»

Soccer.ru вчера в 11:14
alt

Руководство «Урала» заинтересовано в приглашении Семина после отставки Парфенова

Sport24.ru вчера в 11:02 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости