Григорий Иванов российский футболист

Надеемся, что у нас будут работать более молодые тренеры. Я ни в коем случае не принижаю достоинств Семина. Но лично я не хотел бы, чтобы Юрий Палыч тренировал нас сейчас.

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вчера в 13:29