Юрий Семин может возглавить «Урал» после отставки Парфенова

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассматривается в качестве потенциального наставника екатеринбургского "Урала". Накануне клуб покинул Дмитрий Парфенов. Как сообщает Metaratings, в скором времени руководство "Урала" готово провести предварительные переговоры с 73-летним тренером.