Юрий Семин может возглавить «Урал» после отставки Парфенова
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассматривается в качестве потенциального наставника екатеринбургского "Урала". Накануне клуб покинул Дмитрий Парфенов. Как сообщает Metaratings, в скором времени руководство "Урала" готово провести предварительные переговоры с 73-летним тренером.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов ушел в отставку после поражения в полуфинальном матче Кубка России с «Химками» (1:3).