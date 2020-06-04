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Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»
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Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин может в третий раз стать наставником киевского "Динамо", сообщает Dynamo.kiev.ua. По информации источника, конфликт между специалистом и президентом клуба Игорем Суркисом, который и привел к увольнению Семина в прошлый раз, исчерпан.В источнике
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С чего всё начиналось
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Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

Как стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, одним из главных кандидатов на пост наставника киевского «Динамо» рассматривается Юрий Семин, который недавно был уволен из московского «Локомотива».
Dynamo.kiev.ua 01:55
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Семин отреагировал на слухи о возможном возвращении в киевское «Динамо»

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Семин отреагировал на слухи о возможном возвращении в киевское «Динамо»

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