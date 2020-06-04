Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин может в третий раз стать наставником киевского "Динамо", сообщает Dynamo.kiev.ua. По информации источника, конфликт между специалистом и президентом клуба Игорем Суркисом, который и привел к увольнению Семина в прошлый раз, исчерпан.