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Вести.RuВести.Ru
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Хвиля
  • Piter.tv0:20
Юрий Павлович уже имеет опыт работы с динамовцами. Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.В источнике
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С чего всё начиналось
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Юрий Семин может в третий раз возглавить киевское «Динамо»

Как стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, одним из главных кандидатов на пост наставника киевского «Динамо» рассматривается Юрий Семин, который недавно был уволен из московского «Локомотива».
Dynamo.kiev.ua 01:55
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Семин о киевском «Динамо»: «Ко мне никто не обращался»

Sports.ru 04:48
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Семин отреагировал на слухи о возможном возвращении в киевское «Динамо»

Матч ТВ 04:10
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Семин отреагировал на слухи о возможном возвращении в киевское «Динамо»

Sportbox.RU 04:10
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