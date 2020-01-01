Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Юрий Павлович уже имеет опыт работы с динамовцами. Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Dynamo.kiev.ua от своего источника в Москве, одним из главных кандидатов на пост наставника киевского «Динамо» рассматривается Юрий Семин, который недавно был уволен из московского «Локомотива».