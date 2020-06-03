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Юрий Семин может возглавить тульский «Арсенал»
Life.ru
  • Piter.tv0:20
В начале недели в СМИ появились сообщения, связанные с возможным назначением Юрия Семина в тульский «Арсенал». В частности, эту информацию публиковал «Спорт-Экспресс».В источнике
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