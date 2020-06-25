НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге»Сёмин ответил на критику гендиректора «Локомотива» Кикнадзе«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас»В WADA ответили США на предложение прекратить финансированиеСегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»Soccernews.ruСёмин ответил на критику гендиректора «Локомотива» КикнадзеLiveSport.ru122Piter.tv0:20Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин отреагировал на одно из последних заявлений генерального директора клуба Василия Кикнадзе.В источнике Комментировать13Подробнее о событии Сёмин призвал Кикнадзе покинуть «Локомотив»: «Он не способен руководить таким клубом»Sport.ru 04:43Семин: «Кикнадзе должен уйти из „Локомотива“, потому что не способен руководить таким клубом»Sport24.ru 03:53 Семин призвал Кикнадзе уйти в отставку из «Локомотива»Metaratings 04:18рекламаГлавноеГлава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге»Сёмин ответил на критику гендиректора «Локомотива» Кикнадзе«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас»В WADA ответили США на предложение прекратить финансированиеСегодня «Челси» встретится с «Манчестер Сити»Новости