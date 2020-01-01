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Юрий Семин раскритиковал руководство «Локомотива» за продажу Миранчука
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Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказал мнение о продаже хавбека железнодорожников Алексея Миранчука в «Аталанту».В источнике
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Подробнее о событии
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Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу Алексея Миранчука в «Аталанту»

Футбол России 14:02
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Сёмин раскритиковал «Локомотив» за продажу Алексея Миранчука

Sport.ru 13:44
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Семин раскритиковал «Локомотив» за продажу Миранчука

Metaratings 13:38
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