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Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Piter.tv0:20
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин может стать новым главным тренером тульского "Арсенала". Как сообщает "Спорт-экспресс", назначение 73-летнего специалиста в тульскую команду может произойти летом. Сейчас "Арсенал" возглавляет Игорь Черевченко.В источнике
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С чего всё начиналось
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В следующем сезоне Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Как стало известно «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал». 31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 05:36
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Семин может возглавить «Арсенал»

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СМИ: В следующем сезоне тульский «Арсенал» может возглавить Юрий Сёмин

ГТРК Тула 06:34 
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