Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал»
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин может стать новым главным тренером тульского "Арсенала". Как сообщает "Спорт-экспресс", назначение 73-летнего специалиста в тульскую команду может произойти летом. Сейчас "Арсенал" возглавляет Игорь Черевченко.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал». 31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом».