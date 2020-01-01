Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал»

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин может стать новым главным тренером тульского "Арсенала". Как сообщает "Спорт-экспресс", назначение 73-летнего специалиста в тульскую команду может произойти летом. Сейчас "Арсенал" возглавляет Игорь Черевченко.