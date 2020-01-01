Юрий Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»

В прессе появилась информация о возможном новом месте работы экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Семина. 73-летний специалист 31 мая официально покинул клуб, уступив пост главного тренера Марко Николичу. По данным СМИ, он может возглавить тульский «Арсенал».