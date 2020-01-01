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Юрий Сёмин может возглавить тульский «Арсенал»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Piter.tv0:20
В прессе появилась информация о возможном новом месте работы экс-наставника московского «Локомотива» Юрия Семина. 73-летний специалист 31 мая официально покинул клуб, уступив пост главного тренера Марко Николичу. По данным СМИ, он может возглавить тульский «Арсенал».В источнике
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С чего всё начиналось
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В следующем сезоне Семин может возглавить тульский «Арсенал»

Как стало известно «СЭ», Юрий Семин в следующем сезоне может возглавить тульский «Арсенал». 31 мая у 73-летнего специалиста закончился контракт с «Локомотивом».
Спорт-Экспресс 05:36
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Семин может возглавить «Арсенал»

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СМИ: В следующем сезоне тульский «Арсенал» может возглавить Юрий Сёмин

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