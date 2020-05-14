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Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»
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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что не принял предложение совета директоров команды стать почётным наставником.В источнике
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Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»

Sport.ru 12:59
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Семин отказался стать почетным главным тренером «Локомотива»

Sports.ru 13:59
alt

Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»

Чемпионат 12:26
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