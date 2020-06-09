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Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
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Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак". Черчесов возглавлял столичный клуб с 2007 по 2008 год.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Если Черчесов придет в „Спартак“, то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов». Первое за полтора года интервью Алана Агузарова

Сегодня Станислав Саламович думает только о том, как выиграть чемпионат Европы. Наверное, опираясь на слова Ткаченко, можно сделать вывод, что не будь у Черчесова, как он выразился, токсичного окружения, тренер бы выиграл чемпионат мира в России.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

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Юрист Черчесова рассказал, в каком случае его клиент вернётся в «Спартак»

Sport.ru 03:14
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Может ли Черчесов возглавить «Спартак»? Отвечает его юрист

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