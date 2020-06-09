Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак". Черчесов возглавлял столичный клуб с 2007 по 2008 год.В источнике
С чего всё начиналось
Сегодня Станислав Саламович думает только о том, как выиграть чемпионат Европы. Наверное, опираясь на слова Ткаченко, можно сделать вывод, что не будь у Черчесова, как он выразился, токсичного окружения, тренер бы выиграл чемпионат мира в России.