Сегодня Станислав Саламович думает только о том, как выиграть чемпионат Европы. Наверное, опираясь на слова Ткаченко, можно сделать вывод, что не будь у Черчесова, как он выразился, токсичного окружения, тренер бы выиграл чемпионат мира в России.