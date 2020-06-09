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Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»
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Спортивный агент и юрист Алан Агузаров прокомментировал информацию о возможном возвращении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в московский "Спартак". Черчесов возглавлял столичный клуб с 2007 по 2008 год.В источнике
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С чего всё начиналось
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Юрист Черчесова прокомментировал информацию, что тренер может возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» отметил, что специалист не обращает внимания на слухи о возможном возвращении в «Спартак». «Если Черчесов придет в «Спартак», то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов».
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