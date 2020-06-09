Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров в интервью «СЭ» отметил, что специалист не обращает внимания на слухи о возможном возвращении в «Спартак». «Если Черчесов придет в «Спартак», то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов».