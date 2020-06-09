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Юрист Черчесова рассказал о шансах тренера возглавить «Спартак»
BetOn
  • Городовой0:36
Черчесов возглавлял "Спартак" с 2007 по 2008 год. На данный момент главным тренером "Спартака" является Доменико Тедеско. После 22 туров российской Премьер-лиги «Спартак» располагается на пятой строчке турнирного зачета, записав в свой актив 28 очков.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Если Черчесов придет в „Спартак“, то выигрывать не РПЛ, а Лигу чемпионов». Первое за полтора года интервью Алана Агузарова

Сегодня Станислав Саламович думает только о том, как выиграть чемпионат Европы. Наверное, опираясь на слова Ткаченко, можно сделать вывод, что не будь у Черчесова, как он выразился, токсичного окружения, тренер бы выиграл чемпионат мира в России.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
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Юрист Черчесова рассказал, для чего тренер может вернуться в «Спартак»

РИА Новости 03:24
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Юрист Черчесова рассказал, в каком случае его клиент вернётся в «Спартак»

Sport.ru 03:14
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Юрист Черчесова: «Если он придёт в „Спартак“, то для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Евро-футбол.ру 02:47
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